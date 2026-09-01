ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Как кутили русские писатели?

Зойка
Б. Патриарший пер., 8с1

Начало:

Завершение:

6800₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Пушкин устраивал кутёж даже накануне собственной свадьбы. Толстой после бурных ночей каялся в дневнике. Гоголь лично учил друзей готовить макароны. Есенин превращал застолья в спектакли и скандалы. А Чехов знал главное правило хорошего вечера: пить весело, шутить остро и вовремя исчезать. На лекции отправишься туда, где рождались не только великие произведения, но и великие истории. Заглянешь в «Яр», «Эрмитаж», ресторан Тестова, литературные кафе и сомнительные московские пивные. Побываешь на знаменитых «средах» у Репина, куда съезжалась творческая богема и где гостей неожиданно кормили «сеном». Узнаешь, что писатели ели и пили, сколько проигрывали, из-за чего устраивали скандалы — и какие великие строки рождались после далеко не великих ночей. 12:00 — сбор гостей 12:30 — начало лекции Гостей будут ждать: — приветственный бокал игристого или авторская наливка от «Зойки» на основе Orthodox; — одно блюдо из меню завтраков на выбор; — чай/кофе; — подарки от друзей проекта.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста