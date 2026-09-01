Пушкин устраивал кутёж даже накануне собственной свадьбы. Толстой после бурных ночей каялся в дневнике. Гоголь лично учил друзей готовить макароны. Есенин превращал застолья в спектакли и скандалы. А Чехов знал главное правило хорошего вечера: пить весело, шутить остро и вовремя исчезать. На лекции отправишься туда, где рождались не только великие произведения, но и великие истории. Заглянешь в «Яр», «Эрмитаж», ресторан Тестова, литературные кафе и сомнительные московские пивные. Побываешь на знаменитых «средах» у Репина, куда съезжалась творческая богема и где гостей неожиданно кормили «сеном». Узнаешь, что писатели ели и пили, сколько проигрывали, из-за чего устраивали скандалы — и какие великие строки рождались после далеко не великих ночей. 12:00 — сбор гостей 12:30 — начало лекции Гостей будут ждать: — приветственный бокал игристого или авторская наливка от «Зойки» на основе Orthodox; — одно блюдо из меню завтраков на выбор; — чай/кофе; — подарки от друзей проекта.