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Как индустрия видеоигр заглянула в глаза смерти

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

1983 год. Во всем мире набирают популярность игровые приставки. Сегодняшнему геймеру они покажутся примитивными, но для тех лет — они торжество интерактивных развлечений. Разберёшься в первопричинах самого большого видеоигрового кризиса: от экономических чудес восточных стран до выхода легендарных кинокартин. Как независимые разработчики могут уничтожить огромные корпорации? Как компьютеры сначала губят приставки, а потом целое десятилетие не могут с ними соперничать? И куда делись 700 тысяч картриджей с игрой по фильму «Инопланетянин»? Лекция будет не про пересказ событий, а про поиск их генезиса. Приходи разобраться в этом непростом, но легендарном кейсе.

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