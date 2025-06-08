1983 год. Во всем мире набирают популярность игровые приставки. Сегодняшнему геймеру они покажутся примитивными, но для тех лет — они торжество интерактивных развлечений. Разберёшься в первопричинах самого большого видеоигрового кризиса: от экономических чудес восточных стран до выхода легендарных кинокартин. Как независимые разработчики могут уничтожить огромные корпорации? Как компьютеры сначала губят приставки, а потом целое десятилетие не могут с ними соперничать? И куда делись 700 тысяч картриджей с игрой по фильму «Инопланетянин»? Лекция будет не про пересказ событий, а про поиск их генезиса. Приходи разобраться в этом непростом, но легендарном кейсе.