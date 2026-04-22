А ты знал, что люди живут в мире идей, которые придумали три философа XX века — Сартр, Фуко, Делёз? На лекции познакомишься с их концепциями и увидишь, как они влияют на жизнь сегодня На лекции узнаешь: — Что значит быть экзистенциалистом и почему «человек осуждён быть свободным» — Как Жан-Поль Сартр связан со студенческими протестами во Франции и почему он отказался от Нобелевской премии — Почему рок-звезда современной философии Мишель Фуко считал, что «человека на самом деле не существует» —Как общество контролирует каждого отдельного человека и что общего у школ, тюрем и больниц — Что такое ризома, шизоанализ и тело без органов в философии Жиля Делёза — Почему наше сознание лучше всего отражается на киноэкране Лекцию ведёт Дмитрий Скворцов — кандидат философских наук, эксперт по критическому мышлению. Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Оливки с цедрой Зелёный салат с ореховым соусом Кростини с песто и вялеными томатами Кростини с прошутто Шу с тартаром из лосося и сливочным нори Запечённая морковь на сливочной подушке Ростбиф с бэби картофелем и соусом из запечённых перчиков Брауни-чизкейк с вишней Просекко и красное вино *В стоимость билета включён фуршетный стол и бокал вина *Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00