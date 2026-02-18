На лекции будут говорить об истории и традициях русской Масленицы, «прогуливаться» по самым масленичным местам старой Москвы, смотреть, какое отражение этот праздник нашел в русском искусстве, а также обсуждать аналоги Масленицы в других странах. Лектор: Анна Яковлевич – историк, искусствовед, аккредитованный экскурсовод по Москве. Участник различных экскурсионных проектов и постоянный эксперт в передаче «Школьная программа для взрослых» на радио «Маяк». Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость любого билета включены угощение, чай и вино.