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Как делается наука: кино vs реальность

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Когда ты смотришь фильмы и сериалы про учёных, наука кажется простой: герои в лабораториях молниеносно придумывают новые технологии, взламывают законы природы и побеждают болезни. Но как на самом деле работают люди науки? Где грань между кинематографической фантазией и настоящей научно-исследовательской работой? На этой лекции ты: — разберёшь популярные киносюжеты и предположишь, как бы они развивались в реальной жизни; — заглянешь за кулисы лаборатории: как на деле организована работа в науке, какие этапы проходят исследования, как результаты становятся доступны обществу; — поговоришь о современных проблемах науки, таких как кризис воспроизводимости, scientific integrity и гонке за показателями. Предупреждение: лекция противопоказана тем, кто по-прежнему очарован кинематографическими гениями и не готов снимать розовые очки. Возможны лёгкие побочные эффекты: разрушение иллюзий, вспышки критического мышления и внезапная любовь к статистике. Лектор: Анастасия Куренкова — кандидат биологических наук, исследователь в области биомедицины, автор популярного телеграм-канала о науке «АДовый рисёрч».

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