Греческое слово, означающее счастливый момент, в противоположность однообразному течению времени, Kairos — это предвосхищение, всё и сразу, переживание события, когда у тебя уже всё есть с самого начала. Это не потерянное и возвращённое время, но время, тебя заставшее, открывшее тебе себя самого. Проект Натальи Гудович подразумевает такой ландшафт «уже-данного». Алхимические процедуры осмысляются по-новому, не как переход от одного состояния к другому, но как наличие всего в первоначальном озарении. В алхимической ртути уже есть золото, в золоте уже есть весь свет мироздания, в свете галереи уже есть открытия, которые даёт нам искусство. Зрителю предлагается пережить особый опыт, не смены эмоций, не развития чувственности, но понимания, что тебе всё уже вручено с самого начала. Работы Натальи Гудович выполнены в разных техниках и медиа, это долгожданный персональный проект, разработка которого заняла несколько лет. Эпоха искусственного интеллекта сошлась с материальностью здесь и сейчас, с тем, что материя тоже может найти своё счастье на своём месте. Образы «кайроса»: этапы алхимического делания, работа сознания и закономерности нейронных связей, чувство дома, которое испытывает не только человек, но и природа. Тема особого осознания, что ты уже у себя дома — и есть единственная тема выставки, экологические и информационные моменты — это моменты метанойи и автокоммуникации при движении от одного экспоната к другому. Время работы: вторник — пятница с 13:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник — выходной день. *Выставка продлена до 1 июля.