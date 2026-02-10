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Кадабра!

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

День становится ощутимо меньше, природа погружается в сон. Солнце всё дольше остаётся за горизонтом, а очертания окружающего теряют чёткость, расплываясь в мягких полутонах. В отсутствии света отчётливее блестит тёмная вечность. На одну ночь Кадабра станет убежищем для всех, кто скучает по тёплым лучам чего-то неугасаемого, большого и далёкого. tafalaria kotopes Олег Котрунов Дима Сафронов Вход: любая сумма на входе

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