День становится ощутимо меньше, природа погружается в сон. Солнце всё дольше остаётся за горизонтом, а очертания окружающего теряют чёткость, расплываясь в мягких полутонах. В отсутствии света отчётливее блестит тёмная вечность. На одну ночь Кадабра станет убежищем для всех, кто скучает по тёплым лучам чего-то неугасаемого, большого и далёкого. tafalaria kotopes Олег Котрунов Дима Сафронов Вход: любая сумма на входе