И Нескучный хор превращается в .. кабаре-хор. Тебя ждёт хулиганский петербургский вайб, помноженный на два, и драйв от живой музыки, пения с зажигательной командой и огненного плейлиста. Кабаре «Шум» — мультижанровое кабаре, где в равном диалоге сосуществуют музыка, театр, поэзия и гастрономия. И вот теперь петербургский бар-феномен и в столице: «Шум», открытый во славу легендарных арт-кафе серебряного века, занял исторический особняк усадьбы Филипповых на Яузе. Для атмосферы и красивого фотоотчёта организаторы просят соблюсти дресс-код встречи — чёрный и блеск. За неделю до репетиции организаторы соберут чат, где расскажут все подробности по локации, скинут репертуар и тексты. Ссылку на него пришлют на почту, указанную при регистрации.