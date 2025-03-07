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Музыкально-поэтическое шоу «Кабаре+»

Граунд Солянка
Солянка, 1/2, стр. 2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Это сочетание самых различных жанров. Исполнение песен, скетчей, танцевальных номеров объединены выступлениями конферансье и поэтического слэма — баттла, в котором поэты соревнуются в декламации собственных стихов. Каждая поэтесса выступает в своем жанре и образе: блогерша зоопарка, депрессивный тинейджер, драная Барби, городская сумасшедшая, королева маршрутки. Перформанс, организованный как поэтическое соревнование, с неизбежными для такого формата элементами импровизации, держит зрителя в напряжении и предлагает активное участие для публики — ведь за кого громче аплодисменты, тот участник и проходит в следующий тур. Жеребьёвка при выборе очередности и темы выступления, а также зрительское голосование делают каждое событие уникальным и непредсказуемым. Никаких подлогов и уловок. Поэтессы прекрасны и читают свои стихи, конферансье остра на язык, музыканты задают бодрый, нарядный ритм всему происходящему. Каждое выступление предваряется песней-визиткой на музыку композитора Марии Аникеевой. Энергию живого слова и музыки поддерживают неповторимые, часто гротескные, амплуа героинь, созданные режиссёром Катей Бочавар. 7 и 8 марта с 20:00 до 21:30

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