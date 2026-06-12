Лето закончилось. Хорошие встречи — нет. Good Waves устраивает музыкальный вечер в лофте 2BTrend. На сцене — Jukebox Trio, за музыкальное настроение также отвечает DJ Prosvet. Ещё один повод встретиться — день рождения Good Waves. Не обязательно знать кого-то из клуба: приходи послушать живую музыку и провести воскресный вечер в хорошей компании. Вместо большого концертного зала — камерная встреча в лофте.