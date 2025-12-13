Jollyear High school
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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от 1990₽ до 3690₽
Возраст 18+
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Про событие
Предновогодняя рэп-вечеринка Jollyear | high school в культовом пространстве Gazgolder club, который после нового года навсегда закрывает двери. Два стейджа, три секретных артиста с миллионами прослушиваний и 16 диджеев создают атмосферу западной старшей школы по мотивам фильмов и сериалов. Дресс-код, бирпонг, тату-зона, таро и сотни стильных людей. FC/DC
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