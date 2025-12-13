Предновогодняя рэп-вечеринка Jollyear | high school в культовом пространстве Gazgolder club, который после нового года навсегда закрывает двери. Два стейджа, три секретных артиста с миллионами прослушиваний и 16 диджеев создают атмосферу западной старшей школы по мотивам фильмов и сериалов. Дресс-код, бирпонг, тату-зона, таро и сотни стильных людей. FC/DC