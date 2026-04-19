JoinTrip. Кубинский блюз-рок в акустике
улица Орджоникидзе, 1
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Русско-кубинская рок-группа из Москвы, стремительно покоряющая площадки не только столицы, но и всей страны. JoinTrip погружают зрителя в африканские ритмы, испанские мелодии и американский блюз, создавая то, что ребята называют кубинским блюз-роком. Цель музыкантов — выразить самые глубокие чувства, страхи, любовь и восприятие жизни: будь то послание человеку, которого ты больше никогда не встретишь, или любимому и другу, который рядом с тобой каждый день.
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