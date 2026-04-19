Русско-кубинская рок-группа из Москвы, стремительно покоряющая площадки не только столицы, но и всей страны. JoinTrip погружают зрителя в африканские ритмы, испанские мелодии и американский блюз, создавая то, что ребята называют кубинским блюз-роком. Цель музыкантов — выразить самые глубокие чувства, страхи, любовь и восприятие жизни: будь то послание человеку, которого ты больше никогда не встретишь, или любимому и другу, который рядом с тобой каждый день.