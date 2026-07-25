На мастер-классе создашь свою уникальную джинсовую сумку — из любимых джинсов, которые давно ждали второй жизни. Для тебя подготовили все необходимые материалы, но если у тебя есть ненужные джинсы, которые хочется не выбрасывать, а превратить во что-то новое — приноси их с собой. Это отличный способ подарить ткани вторую жизнь и создать вещь с историей. Ты сможешь выбрать детали по своему вкусу: — сделать ручки из денима или использовать цепочку; — добавить ленты и декоративные элементы; — собрать дизайн, который будет только твоим. Никакого специального опыта не требуется — только желание творить и немного вдохновения. Продолжительность: 3–4 часа Все материалы включены в стоимость.