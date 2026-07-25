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Джинсовая сумка

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе создашь свою уникальную джинсовую сумку — из любимых джинсов, которые давно ждали второй жизни. Для тебя подготовили все необходимые материалы, но если у тебя есть ненужные джинсы, которые хочется не выбрасывать, а превратить во что-то новое — приноси их с собой. Это отличный способ подарить ткани вторую жизнь и создать вещь с историей. Ты сможешь выбрать детали по своему вкусу: — сделать ручки из денима или использовать цепочку; — добавить ленты и декоративные элементы; — собрать дизайн, который будет только твоим. Никакого специального опыта не требуется — только желание творить и немного вдохновения. Продолжительность: 3–4 часа Все материалы включены в стоимость.

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