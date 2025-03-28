Джазовое трио, находящееся в постоянном поиске индивидуальной точки зрения на привычный музыкальный материал. Участники трио — лауреаты международных джазовых (Гнесин джаз, Рояль в джазе, Lanote jazz и др), самобытные и востребованные на московской сцене музыканты, рассматривающие музыку как способ рассказать о самых ценных и важных для себя вещах. JazzHouse trio представляет программу «Джаз. Нуар. Дэвид Линч». Музыканты исполнят музыку из фильмов Дэвида Линча в джазовых обработках и композиции собственного сочинения.