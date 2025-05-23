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[отменено] Jazz в облаках

Oblako, Большая Садовая улица, 5

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от 5000₽ до 14900₽
Возраст 0+
Концерты
Еда

Про событие

Джазовый вечер в изысканном пространстве Oblako расположенном под самым шпилем легендарной гостиницы Пекин, в сердце столицы. В роскошных исторических залах ты насладишься кухней и авторскими коктейлями, погружаясь в мир чувственной музыки. Известные московские джазовые музыканты решились на смелый эксперимент и погрузились в мир современной поп-музыки. Композиции Билли Айлиш, Адель, Тома Джонса и Сиа трансформировались в их исполнении в легендарные джазовые стандарты 40-50-х и засияли, как винтажные украшения. Правила посещения: 1. При покупке билета ты бронируешь места в ресторане с 19:00 до 22:00. Для продления брони необходимо связаться с менеджером. 2. Если ты приобретаешь билеты для большой компании и хочешь разместиться рядом, необходимо уточнить наличие свободных мест у менеджера. 3. Сбор гостей начинается за час до мероприятия. Если ты придёшь ровно в 19:00, ты можешь опоздать и не успеешь сделать заказ еды. 4. Входной билет категории «Стоя» не предусматривает сидячих мест. 5. После окончания концерта у тебя будет ещё полчаса. Если ты заранее не продлил бронь, не смогут тебе помочь, так как в ресторане заранее бронируются столы.

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