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Jazz о личном. Авторские композиции и стильные каверы

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Трио Марии Аксёновой — джазовый коллектив пианистки, который исполняет её авторские композиции, написанные в различных стилях, включающих в себя элементы скандинавского, романтического и современного джаза. На концерте прозвучат также известные и полюбившиеся многим песни в авторской аранжировке. Мария Аксёнова - импровизирующая пианистка, композитор и бэнд лидер в «Трио Марии Аксёновой». Является участницей многочисленных джазовых фестивалей: Moscow Jazz Festival, «Будущее джаза», Innopolis- Jazz, «МОСТ».

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