Трио Марии Аксёновой — джазовый коллектив пианистки, который исполняет её авторские композиции, написанные в различных стилях, включающих в себя элементы скандинавского, романтического и современного джаза. На концерте прозвучат также известные и полюбившиеся многим песни в авторской аранжировке. Мария Аксёнова - импровизирующая пианистка, композитор и бэнд лидер в «Трио Марии Аксёновой». Является участницей многочисленных джазовых фестивалей: Moscow Jazz Festival, «Будущее джаза», Innopolis- Jazz, «МОСТ».