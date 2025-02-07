[отменено] Jazz Mix It. Современная поп-музыка в джазе
улица Орджоникидзе, 1
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Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Внимание: отмена мероприятия. Московские джазовые музыканты решились на смелый эксперимент и погрузились в мир современной поп-музыки. Композиции Билли Айлиш, Адель, Тома Джонса и Сиа трансформировались в их исполнении в легендарные джазовые стандарты 40-50-х и засияли, как винтажные украшения. Эта музыка звучит так, словно она написана Ирвингом Берлином или Джорджем Гершвином и словно её спели Элла Фитцджеральд или Рэй Чарлз. Маргарита Симанова - вокал Михаил Леванов - саксофон, аранжировки Алексей Баусин - контрабас Виталий Дрозд - клавиши Сергей Агеев - ударные
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