Внимание: отмена мероприятия. Московские джазовые музыканты решились на смелый эксперимент и погрузились в мир современной поп-музыки. Композиции Билли Айлиш, Адель, Тома Джонса и Сиа трансформировались в их исполнении в легендарные джазовые стандарты 40-50-х и засияли, как винтажные украшения. Эта музыка звучит так, словно она написана Ирвингом Берлином или Джорджем Гершвином и словно её спели Элла Фитцджеральд или Рэй Чарлз. Маргарита Симанова - вокал Михаил Леванов - саксофон, аранжировки Алексей Баусин - контрабас Виталий Дрозд - клавиши Сергей Агеев - ударные