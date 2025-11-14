Jazz Memories
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 6000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Вечер настоящего джаза и незабываемой ностальгии. В уникальном мультимедийном пространстве с космическими просторами прозвучат бессмертные хиты величайших мастеров минувшего столетия и джазовой сцены — Эллы Фицджеральд, Нэт Кинг Коула, Рей Чарльза, Джорджа Бенсона, Этты Джеймс, Эми Уайнхаус и многих других. Каждое произведение будет исполнено с теплотой и душой джаз-бэндом Анны Бирюковой & Just Ensemble, передавая всю магию, эмоциональную глубину и атмосферу классического джаза. «Jazz Memories» подарит гостям вечер приятной музыки, утончённого настроения и незабываемых мелодий, которые остаются в сердце надолго.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи