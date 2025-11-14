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Jazz Memories

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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от 1300₽ до 6000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вечер настоящего джаза и незабываемой ностальгии. В уникальном мультимедийном пространстве с космическими просторами прозвучат бессмертные хиты величайших мастеров минувшего столетия и джазовой сцены — Эллы Фицджеральд, Нэт Кинг Коула, Рей Чарльза, Джорджа Бенсона, Этты Джеймс, Эми Уайнхаус и многих других. Каждое произведение будет исполнено с теплотой и душой джаз-бэндом Анны Бирюковой & Just Ensemble, передавая всю магию, эмоциональную глубину и атмосферу классического джаза. «Jazz Memories» подарит гостям вечер приятной музыки, утончённого настроения и незабываемых мелодий, которые остаются в сердце надолго.

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