Вечер настоящего джаза и незабываемой ностальгии. В уникальном мультимедийном пространстве с космическими просторами прозвучат бессмертные хиты величайших мастеров минувшего столетия и джазовой сцены — Эллы Фицджеральд, Нэт Кинг Коула, Рей Чарльза, Джорджа Бенсона, Этты Джеймс, Эми Уайнхаус и многих других. Каждое произведение будет исполнено с теплотой и душой джаз-бэндом Анны Бирюковой & Just Ensemble, передавая всю магию, эмоциональную глубину и атмосферу классического джаза. «Jazz Memories» подарит гостям вечер приятной музыки, утончённого настроения и незабываемых мелодий, которые остаются в сердце надолго.