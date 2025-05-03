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Jazz live c трио Эдмонда Мурадяна

Marie Laveau
ул. Петровка, 30/7

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

В основе программы — лучшие авторские темы и армянские мелодии в оригинальных аранжировках. Вход свободный, но лучше забронировать столик и написать в комментариях к брони «джаз». Бронь столика на сайте

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