Jazz live c трио Эдмонда Мурадяна
ул. Петровка, 30/7
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
В основе программы — лучшие авторские темы и армянские мелодии в оригинальных аранжировках. Вход свободный, но лучше забронировать столик и написать в комментариях к брони «джаз». Бронь столика на сайте
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