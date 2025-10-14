В программе вечера — хиты культовой группы: «Let It Be», «Love Me Do», «Yesterday», «Tell Me Why» и многие другие в оригинальном звучании женского вокального дуэта. На сцене выступят дуэт Jazz in Heels и музыканты: — Алекс Новиков — саксофон, — Максим Ткачук — фортепиано, — Павел Корчагин — контрабас, — Дмитрий Кочура — ударные. В составе «Jazz in Heels»: — певица, пианистка, лауреат международных конкурсов Наталья Ильина-Корчагина; — эстрадно-джазовая певица, артистка мюзиклов Мария Хохлова.