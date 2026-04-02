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Джазовый джем

Чистопрудный бульвар, 25

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Джаз. квинтет (тенор-сакс, фоно, гитара, бас, ударные) исполнит программу из четырёх знаковых пьес (т. н. «стандартов») • all the things you are (комп. джером керн); • delilah (комп. виктор янг); • the jody grind (комп. хорас сильвер); • corcovado (комп. антонио жобим). Далее — программа по запросам музыкантов в разных стилях: фанк, би-боп, свинг, латина. выход на сцену в порядке живой очереди. Если ты музыкант, записывайся в комментариях (пример: +сакс, +тромбон, +вокал): https://t.me/lachesis_groves/1688 Вход свободный по регистрации.

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