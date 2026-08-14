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Джаз высшей пробы. Трио Марии Аксеновой

Gamma More, Большая Сухаревская площадь, 14/7

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1000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Трио Марии Аксёновой — джазовый коллектив пианистки, который исполняет её авторский материал, написанный в различных стилях, и включающий в себя элементы скандинавского, традиционного и современного джаза. В концертной программе так же есть место известным и полюбившимся многим песням, аранжированным на свой манер. Мария Аксёнова — импровизирующая пианистка, лауреат международных конкурсов, экс-солистка филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан, композитор и бэнд лидер собственного трио. Является участницей многочисленных джазовых фестивалей, таких как Moscow Jazz Festival (2022,2023, 2024), «Триумф джаза», «Будущее джаза» (Москва), «Лимон» (г.Ярославль), «Tasigo Jazz» и «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер» (Казань), «Innopolis- Jazz» (Иннополис), «МОСТ» (Ростов-на-Дону) и др.

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