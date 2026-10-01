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Джаз в усадьбе «Грэмми Новой волны»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2650₽ до 2850₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Джаз прошлого столетия знаком каждому. Но кто правит джазовым олимпом сегодня? Концерт «Грэмми Новой волны» — погружение в роскошный, дерзкий и живой джаз XXI века. В этот вечер со сцены прозвучат шедевры актуальных мировых икон: от юного феномена Самары Джой и взрывной Джазмейи Хорн до титанов Курта Эллинга и Бенни Грина. Уникальность программы в том, что эти треки из чисто джазовых номинаций из-за их ювелирной сложности живьем в России не играет практически никто. Эту амбициозную музыку высшей пробы для тебя исполнят виртуозы московской сцены: Анна Дикай, Наталья Скворцова, Елизавета Владимирова и Павел Тимофеев. Будут угощать тебя изысканным вином, а ты надевай всё самое смелое и красивое — будешь блистать в старинной усадьбе XVIII века.

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