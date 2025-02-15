Пышная прическа, 6 Грэмми и личный памятник в Лондоне — всё это о культовой английской певице Amy Winehouse. Бессмертные хиты «Back to Black», «Rehab», «You Know I’m No Good» и многие другие на тёплой панорамной крыше исполнит звёздная обладательница чувственного тембра Diana Sur. Неповторимые джазовые аранжировки известных синглов, уютная крыша с гирляндами, панорамный вид на Москву и вкусный бар: погрузись в тёплую атмосферу Roofevents на чарующем трибьют-концерте легенде британского соула Amy Winehouse. На сцену «домашней» тёплой крыши Roofevents выйдет дерзкая и притягательная Диана Сур. Мощная подача и звучный вокал роднят артистку с легендой британского соула. Будь то чувственные строчки из «Stronger Than Me» или язвительное «No, no, no», которому все так любят подпевать в «Rehab», Диана сохраняет главную особенность Эми Уайнхаус — её искренность. Без фальши и лишней манерности. Будто любимая английская звезда перевоплотилась в современную джазовую певицу и поёт для тебя так страстно и проникновенно, как не умеет больше никто.