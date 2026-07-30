Уникальный музыкальный вечер. В программе — культовые джазовые композиции, ставшие неотъемлемой частью кинематографа XX–XXI веков, а также авторские произведения артистов. Прозвучат легендарные джазовые стандарты, знакомые мелодии из любимых фильмов, а также композиции, номинированные на престижные кинопремии. Этот вечер — погружение в атмосферу свободы, импровизации и чистого звука. Джаз, кино, летняя ночь и сцена, где рождается магия. Открытие дверей — 19:00 Начало концерта — 19:30 P.S. Организатор имеет право перенести концерт под крышу по техническим причинам или из-за погодных условий.