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Джаз о любви

Jam Club
улица Сретенка, 11

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от 1500₽ до 2300₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

От мечтательной грусти блюза до безудержного ликования свинга — музыка расскажет то, что словами выразить невозможно. Тебя ждёт встреча с талантливыми музыкантами, которые дышат джазом и готовы устроить для тебя настоящее свидание с музыкой. В программе — изысканные аранжировки известных тем и смелые импровизационные эксперименты, которые не оставят равнодушным ни одного слушателя.

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