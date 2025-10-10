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Про событие
От мечтательной грусти блюза до безудержного ликования свинга — музыка расскажет то, что словами выразить невозможно. Тебя ждёт встреча с талантливыми музыкантами, которые дышат джазом и готовы устроить для тебя настоящее свидание с музыкой. В программе — изысканные аранжировки известных тем и смелые импровизационные эксперименты, которые не оставят равнодушным ни одного слушателя.
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