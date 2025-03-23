Окунись в атмосферу Нью-Йорка золотой эпохи джаза! На тёплой панорамной крыше Roofevents тебя ждёт музыкальное погружение во времена, когда джаз был символом утонченности и вкуса. Когда Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд записывали свои вневременные хиты, а ламповое мелодическое звучание саксофонов и клавишных согревало и объединяло миллионы сердец по всему миру. На сцене в мягком свете тысячи свечей выступает столичный джаз-бэнд, а одетый с иголочки певец поёт до мурашек знакомые «New York, New York», «The Lady is a Tramp», «Autumn in New York» и другие культовые хиты мирового джаза. Антон Ярославский — яркая звезда столичного джаза с узнаваемым бархатным баритоном и проникновенной манерой исполнения. Он пел на сцене Кремля, Арбат Холла, Джазовой Филармонии России, Дубай EXPO и на многих других крупных площадках.