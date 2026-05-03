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Джаз и французские песни

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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от 3500₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Уникальная программа, где французская лирика встречается с джазовым мышлением. Это изысканное музыкальное событие объединяет французскую романтику и джазовое искусство. В программе — нежные и выразительные песни на французском языке, а также классика джаза, исполненная в камерном и мягком звучании джазового бенда. Особенностью вечера являются авторские аранжировки, создающие уникальный музыкальный стиль, объединяющий французский колорит и джазовые традиции. Все композиции исполняются исключительно на французском языке, что придаёт программе особую аутентичность и атмосферу настоящего французского вечера.

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