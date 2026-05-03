Уникальная программа, где французская лирика встречается с джазовым мышлением. Это изысканное музыкальное событие объединяет французскую романтику и джазовое искусство. В программе — нежные и выразительные песни на французском языке, а также классика джаза, исполненная в камерном и мягком звучании джазового бенда. Особенностью вечера являются авторские аранжировки, создающие уникальный музыкальный стиль, объединяющий французский колорит и джазовые традиции. Все композиции исполняются исключительно на французском языке, что придаёт программе особую аутентичность и атмосферу настоящего французского вечера.