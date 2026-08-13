Французская лирика и джазовое мышление в одном вечере. В программе — нежные песни на французском и джазовая классика в камерном звучании. Авторские аранжировки объединяют парижский колорит и свободу импровизации. На сцене — резиденты московских джаз-клубов, мастера своего дела. Лидер коллектива — певица Марья Суровцева, лауреат конкурсов «GNESIN JAZZ», «Jazz Birds», «Jazz and Rock Sound». Известные стандарты и французские темы перенесут тебя в атмосферу старой Франции — с её теплотой, светом и лёгкой грустью. Весь репертуар звучит на французском языке. Концерт для тех, кто любит джаз, и для тех, кто только хочет в него влюбиться. Открытие дверей — 20:00 Начало концерта — 20:30 P.S. Организатор имеет право перенести концерт под крышу по техническим причинам или из-за погодных условий. Просим понимания и обещают: твои впечатления от этого не станут менее яркими.