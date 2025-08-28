Появившись на небосклоне мира моды в 19 лет, Симон Порт Жакмюс очень быстро завоевал любовь и восхищение публики. Яркий, харизматичный, с чувством юмора и очень доброжелательный выходец из Прованса заставил всех влюбиться в огромные соломенные шляпы, маленькие трапециевидные сумочки, платья-рубашки и игривые мини-платья и всё… провинциально-французское. Коллекции созданного им бренда Jacquemus, пропитанные очарованием французской провинции, полны солнца и ярких красок и почти всегда обращены к истории, культуре, традициям, наследию художников, скульпторов и модельеров, жизнь и творчество которых были связаны с южной Францией. Лекцию прочитает Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, лектор Московского Музея Современного Искусства, журналист, куратор и преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино. В стоимость билета включён 1 welcome drink.