Тебе расскажут обо всех тонкостях и нюансах работы в этой технике, а затем ты сможешь самостоятельно сделать собственный штамп и однотонный или цветной оттиск на бумаге. Техника линогравюры широко используется во всех видах творчества. Она подходит для создания штампов, открыток, вкладышей, гирлянд и самостоятельных картин. В будущем, используя полученные знания, ты сможешь сделать даже принт на одежде. Процесс достаточно легкий и состоит из нескольких этапов. Но существует множество нюансов, о которых поговорят и которые применят на практике. В стоимость включен депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.