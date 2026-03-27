Это не просто рассказ о ремесле. Это путешествие на стыке науки, искусства и философии — в самые потаённые уголки профессии, окружённой одновременно трепетом и непониманием. Ты заглянешь за кулисы тишины мастерской, где: — Рождается форма: ты узнаешь, как из глины, проволоки и пенопласта возникает точная анатомическая копия существа, и почему искусственный глаз может быть выразительнее живого. — Останавливается время: поговоришь о самом личном — о желании сохранить память о домашнем питомце. Что движет людьми: любовь, неприятие утраты или стремление удержать частичку души? — Разворачивается драма: лектор детально покажет и расскажет о каждом этапе: от первого, технологического процесса до финальной штриховки, возвращающей иллюзию жизни. — Живут истории: лектор поделится уникальными кейсами из своей практики — трогательными, неожиданными, сложными. Приходи, чтобы увидеть невидимое, понять непростое и прикоснуться к одному из самых древних и загадочных диалогов человека со смертью. Лектор: Маргарита Чайка. Профессиональный таксидермист с 13-летним опытом работы. Призёр региональных и всероссийских чемпионатов по таксидермии и остеологии, даритель музея им. Тимирязева, создатель собственных курсов по таксидермии, сотрудник морга МАСЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, блогер.