Арт-бранч, на котором будут говорить про любовь, миллионы, роскошные виллы и тайны русской аристократии в Италии. Что искали русские княгини в Италии — любовь, свободу или красивую жизнь на собственные миллионы? В XIX веке русские аристократки покупали виллы и дворцы, устраивали блистательные приёмы и покоряли итальянское высшее общество. Но что скрывалось за фасадами роскошных палаццо? Браки по любви или расчёту? Кому принадлежали миллионы? И могла ли княгиня позволить себе всё, чего желала? На историческом бранче историк Анна Яковлевич расскажет о судьбах Зинаиды Волконской, семьи Бутурлиных и женщин династии Демидовых. Поговорят о деньгах, любви, светских интригах и русской Dolce Vita — с её страстями и секретами! В стоимость входит: лекция, блюдо на выбор из меню завтраков ресторана, чай или кофе. 11:00 — сбор гостей 11:30 — начало лекции 13:00 — окончание