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Из Парижа с любовью. Любимые французские хиты при свечах

Дом культуры Faktura#1913
ул. Маросейка, 7/8с1

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 14000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Невероятная музыка Франции позволит позабыть о повседневной суете и погрузит в атмосферу романтики и мечтаний. Ты на мгновение окажешься на берегах Сены, гуляя под звёздным небом или танцуя под мягким светом уличных фонарей. Трепетный и волнующий звук скрипки перенесёт тебя на вершину La tour Eiffel, откуда ты увидишь всю величину и красоту одного из самых загадочных городов Европы. В программе – Мирей Матье, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Джо Дассен, Ин-Грид, Zaz, Stromae, а также музыка из мюзикла Notre-Dame de Paris. Сбор гостей: 19:00. Начало концерта: 20:00.

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