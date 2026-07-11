Участники встретятся на платформе и отправятся прямиком в лес. По пути будешь наслаждаться тишиной, отсутствием городских шумов и погодой. Летом здесь растёт очень много свинух, зимой ёлки и сосны стоят в снегу. Из Кудиновского лесничества, где когда-то было охотхозяйство, а ещё раньше на охоту ездили дворяне, группа перейдёт в Донинский заказник. В этом походе мало населённых пунктов (в начале и в конце), поэтому это отличная возможность отдохнуть и ушам, и глазам, а лёгким вдохновиться количеством кислорода. В пути обязательно пообедаешь на костре. Старт на платформе «43 км» в 9:30 (электричка от Курского вокзала в 08:21) Финиш на платформе «Есенинская» ориентировочно в 20:30 Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».