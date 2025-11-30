В центре сюжета — история женщины-архитектора, которая настолько увлеченно пытается найти особенные деревья для строительства сценического пола, что сперва теряется в собственных чертежах, а затем постепенно теряет себя и, заблудившись в лесу, превращается в дерево. «Реальность и вымысел в этой пьесе так тесно переплелись, что невозможно отличить одно от другого. Читателя затягивает в непритворный дуализм. Наблюдение театра в театре, сцены внутри сцены преломляет грани видимого, возникает эффект рекурсии зеркального лабиринта: где заканчивается сцена и личное пространство обывателя? Страшное, вязкое, откровенное ощущение». (Мария Медведева, переводчик пьесы «Из города — в лес, из леса — в город»). Режиссёр читки: Сергей Фишер, актер театра и кино, режиссёр, участник и продюсер театрального проекта «Детектив из чашки». Дискуссию после читки проведут Валерия Черниговская, студентка третьего курса театроведческого факультета ГИТИСа (мастерская А.А. Степановой) и Анна Бельмасова, студентка второго курса театроведческого факультета ГИТИСа (мастерская Б. Н. Любимова и А.П. Ивановой)