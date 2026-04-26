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Про событие
Просмотр «Пиратов Карибского моря», готовят спешл и превращают пространство в пиратскую таверну. Будут костюмы, настолки, карты и немного хаоса. Запускают чемпионат по картам, смотрят кино и проживают вечер так, будто не в Москве, а где-то в странном портовом городе. Приходи в костюме — угостят напитком.
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