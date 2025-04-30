Идеальный способ завершить апрель и зайти в майские выходные. В конце апреля будет ровно 20 лет творческой деятельности худрука лейбла - Сережи Пушкина. 20 лет с первого dj-сета. Ну и, кажется, грех - не собраться по такому поводу. Планируется живой концерт Betelgeize в расширенном составе и с последними обновлениями программы. Несравненные IKVA и Valique, конечно же в деле. А еще в программе вечера красивый во всех смыслах грув Oduki и фирменный цыганский почерк Yassen. В любимом домике - Leveldva. В праздничном настроении. В легкости от надвигающихся выходных. В гармонии с собой. В танце…