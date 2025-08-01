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it's good to be a tree w/ Magupi & Alvaro Suarez

Soma, Петровский бульвар, 14

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Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

В первый день последнего летнего месяца во дворе Soma намечается кросс-культурная музыкальная программа с заморскими гостями. В гости к вечнозеленому творческому объединению пожалует сразу два хедлайнера и оба с лайвом. Уже протоптанной дорогой мчит испанский укротитель женских сердец и электронной скрипки — Alvaro Suarez. А где-то в параллельной траектории тем же курсом движется известный повелитель электроакустической маримбы и искусный жонглер африканскими ритмами — португалец Magupi. Диковинный лайв афрофутуризма и перкуссионной электроники дополнят завсегдатаи лейбла — бессменный пульсар Betelgeize, известный джентльмен — Last Gentleman on Playa и прекрасная Olimpiada. Magupi [Hybrid Live] Alvaro Suarez [Hybrid Live] Betelgeize Last Gentleman on Playa Olimpiada На входе действует фейсконтроль и дресс-код. Наличие билета не гарантирует вход. FC/DC 21+

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