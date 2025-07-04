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it’s good to be a tree w/ GiZ

Zorka Panoramic Terrace & Bar, улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 21+
Вечеринки
Необычное

Про событие

6+ часов музыки на высоте от заката до рассвета на открытой террасе с панорамой Москвы. Редкий шанс услышать живой сет GiZ в России. На этот раз танцы развернутся на панорамной террасе Zor’ka — с видом на всю Москву, свежим воздухом и закатно-рассветным режимом. Главный гость — GiZ (Berlin) — обаятельная и энергичная диджей турецко-сирийского происхождения. Одна из самых востребованных артисток европейской сцены. Её сет — это вихрь эклектичных звуков, мощных басов и грувовых путешествий. Её выступления — это магия: GiZ умеет создавать пространство, где музыка меняет жизнь, а танцоры закрывают глаза и растворяются в звуке. Среди её площадок — Kater Blau, Fusion Festival, Garbicz Festival, Fabric London, Watergate Berlin, Do Not Sit Miami, Akasha Ibiza, Papaya Playa Project Mexico и десятки других культовых клубов и фестивалей в 20+ странах. Также в программе: Betelgeize (Universe) — странствующий лидер лейбла, редкий московский сет Last Gentleman on Playa (Bali) — загадочный балийский артист, разжигатель Лампу Yassen (Moscow) — постоянно прогрессирующий электронщик с цыганскими корнями Начало: 22:00 FC / DC / 21+

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