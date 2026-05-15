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it's good to be a tree

Оригинал, улица Земляной Вал, 9А

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечнозеленый лейбл it's good to be a tree открывает новую главу. Главное событие вечера — гость из Германии Kunterweiß. Пёстрый, как и его имя, уже пакует чемоданы и настраивает антенну на московскую частоту. Поддерживать его будут главные резиденты лейбла: звёздный художественный руководитель Betelgeize, мастер брутального грува Daniel Hokum и балийский самурай Last Gentleman on Playa.

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