Вечнозеленый лейбл it's good to be a tree открывает новую главу. Главное событие вечера — гость из Германии Kunterweiß. Пёстрый, как и его имя, уже пакует чемоданы и настраивает антенну на московскую частоту. Поддерживать его будут главные резиденты лейбла: звёздный художественный руководитель Betelgeize, мастер брутального грува Daniel Hokum и балийский самурай Last Gentleman on Playa.