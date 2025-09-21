Музыка из культовых итальянских фильмов: «Крёстный отец», «Малена», «Укрощение строптивого», «Безумно влюблённый», «Римские каникулы» и опер: «Севильский цирюльник», «Дон Жуан», «Риголетто» и др. Хиты Нино Рота, Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Джовани Моранди, Эннио Морриконе, Рикки и Повери, Джоакино Россини, Джузеппе Верди и др. От оперных шедевров, классики мирового кинематографа до известных и современных треков с видеоинсталляцией. Тебя ждёт страстное иммерсивное шоу в исполнении Nella Musica Orchestra и невероятных солистов: Алексея Макшанцева, Марии Гредниковой и Анастасии Рябоштановой.