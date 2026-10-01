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История ювелирного дома Van Cleef & Arpels

Место быть
Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+

Про событие

Союз двух семей ювелиров Ван Клифов из Амстердама и Арпельсов из Гента в 1906 году на Вандомской площади породил один из самых узнаваемых почерков в мире украшений. О чем поговоришь на лекции: — в чём секрет техники «невидимой закрепки», запатентованной в 1933 году; — откуда взялись минодьеры, часы-«замочек» Cadenas и колье-молния Zip; — почему клевер Alhambra стал главным талисманом марки; — кто носил украшения дома от герцогини Виндзорской до Грейс Келли и Жаклин Кеннеди. Разберёшь, как из семейного ремесла выросла легенда, определившая целую эпоху ювелирного искусства. Лектор Дарья Прохоренко – историк искусства, лектор, опыт работы в ММОМА, Новой Третьяковке и фонде V-A-C. Ведущая подкаста и автор телеграм-канала «Шаги к искусству».

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