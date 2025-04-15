Как диджеи превратились из анонимных людей у пульта в звёзд мировых фестивалей? Почему винил снова в моде? И с чего начать, если хочешь научиться миксовать сам? Ответы на эти вопросы ты получишь на первом занятии из цикла «Краткий курс диджеинга». А ещё ты узнаешь: — как зародился диджеинг — от радиоведущих до главных героев рейвов, — как развивалось оборудование: что изменилось от проигрывателя 60-х до современных контроллеров, — как работает Pioneer DJ-контроллер и почему его выбирают новички. Будет теория, демонстрация и перерыв на вдохновение. После занятия ты уже не просто поймёшь, что такое диджеинг — возможно, ты всерьёз захочешь этим заняться. Ведущий: диджей Aman Po-Kaifu — резидент Powerhouse Moscow, Noor Bar, Levelдва и главный редактор блога Opium Underground. Занятие проходит в рамках образовательной программы «Краткий курс диджеинга» в Еврейском музее для подростков и молодёжи. Участие бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться.