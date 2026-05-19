История одной улыбки: муза Ренуара – Жанна Самари
Старая Басманная улица, 15Ас4
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция посвящена жизни и творчеству Огюста Ренуара — одного из ведущих мастеров импрессионизма, художника, который сумел запечатлеть мгновения жизни с особой теплотой и чувственностью. Тебя ждёт рассказ о ключевых этапах его карьеры, о характерных чертах его стиля — мягких, светящихся цветах и стремлении передать атмосферу момента. Особое место в программе займёт знаменитая картина «Жанна Самари», которая стала одним из символов нежности и искренности в искусстве. Ты узнаешь историю её создания, особенности художественного подхода Ренуара, а также о значении этой работы в его творческом наследии. Лектор: Варвара Шишканова – искусствовед, экскурсовод, медиатор.
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