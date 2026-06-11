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История масонов

улица Спиридоновка, 9 (вход со двора под шлагбаум)

Начало:

Завершение:

13500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции разберёшься, как возникло масонство и где проходит граница между его реальной историей и многовековой мифологией. Поговоришь о масонских ритуалах, символах и уставах, о том, кто и зачем вступал в ложи в разные эпохи и почему вокруг масонов сформировалось столько конспирологических теорий. Отдельно посмотришь, как масонство существует сегодня и что осталось от его исторических традиций. Лекцию дополнит винная дегустация с профессиональным сомелье. В программе — 5 вин премиального сегмента, каждое из которых разберёшь через происхождение, стилистику и особенности производства. Лектор: Аркадий Романов – историк, ведущий подкастов «Последний романов» и «На репите», автор книги «Это было в России». Для встречи будет подготовлен расширенный гастрономический сет: ассортимент выдержанных сыров, мясные деликатесы, орехи, свежие ягоды и авторская выпечка. Гастрономическая композиция создаётся индивидуально для каждой лекции и соотносится с её темой и концепцией. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет атмосферу вечера. После встречи каждый гость получит доступ к фотографиям в закрытом чате клуба. Продолжительность лекции — 3–4 часа.

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