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История Франции в Бокале

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВК

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Винно-гастрономическая лекция в Высотке. Винно-гастрономическое путешествие по Франции, которое проведёт уникальный эксперт — Марина Фурнон, сомелье и лектор, много лет живущая между Францией и Россией. Марина прожила во Франции более 20 лет, знает страну изнутри и умеет рассказывать о вине так, как это делают только настоящие французы — с любовью, точностью и глубоко личными деталями. Что тебя ждёт: - Путешествие по регионам, где рождалась французская история — Шампань, Долина Луары, Бордо и Бургундия. Ты узнаешь: — как Шампань стала символом власти и праздника, — почему Луарские замки — это сердце французской аристократии, — чем виноделы Бордо обязаны английской короне, — и почему Бургундия — территория великих монахов и великих вин. В программе вечера: • welcome-drink — благородный Brut • дегустация трёх французских вин • лекция Марии Фурнон об истории Франции через призму её знаковых терруаров • подарок-сувенир каждому гостю • розыгрыш супер-приза среди участников

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