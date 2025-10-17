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История формирования коллекций искусства: от Медичи к современности

Blar
улица Усачёва, 13

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Как страсть одного человека превращает шедевры в национальное достояние? На примере легендарных коллекционеров ты сможешь разобраться, что связывает династию Медичи, Третьякова и Щукина, и как их смелые решения изменили мир искусства. В программе лекции: — От частной сокровищницы к публичному музею: проследишь путь искусства из кабинетов Медичи в залы мировых галерей. — Феномен русского меценатства: поймёшь, как Третьяков, Морозов и Щукин сформировали художественный канон и пошли на риск, подарив миру авангард. — Не деньги, а стратегия: узнаешь, что объединяет великих коллекционеров — вовсе не финансовое состояние, а личная смелость, новаторское чутьё и системный подход. — Наследие, которое живёт сегодня: узнаешь, как решения, принятые столетия назад, влияют на то, какие шедевры посетители видят в музеях прямо сейчас. Идеально для тебя, если ты: — Хочешь понимать искусство глубже, чем просто «нравится/не нравится». — Восхищаешься фигурами меценатов и хочешь разобраться в их мотивах. — Интересуешься историей культуры и хочешь понять, как создавалось наше общее культурное наследие. Лектор: Ан Кубанова — независимый куратор, основательница просветительской программы для молодых художников «Азы».

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