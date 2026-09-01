История чёрного цвета — это история трансформаций человечества: его страхов, сформированных властных механизмов, духовных поисков и эстетических революций, происходящих по сей день. Проект объединяет более 80 современных авторов, которые в восьми залах выставочного пространства исследуют многозначность чёрного в социальном, психологическом и символическом аспектах. Каждая работа — самостоятельный и одновременно важный элемент целостной экспозиции. С одной стороны, зритель может наблюдать за взглядом отдельно взятого художника на природу чёрного цвета (около половины произведений подготовлены специально для проекта), с другой — это разговор о символической антропологии чёрного в каждом из залов. В первом зале раскрывается тема зарождения мира из хаоса чёрного. Чёрный долгое время был исключён из цветового ряда, и вместе с тем, ещё не являясь цветом, он утвердился как отправная точка существования человечества. Второй зал посвящён архаике, первым пигментам, изучению возможностей чёрного цвета. В третьем чёрный рассматривается как цвет плодородия и жизни. В четвёртом и пятом залах исследуется символика чёрного в эпоху Средневековья, когда, с одной стороны, это цвет христианской тьмы, с другой — неотъемлемая часть мистических ритуалов. Шестой зал посвящён, по терминологии Мишеля Пастуро, «очень тёмным векам». В истории XVII–XVIII века считаются эпохой Просвещения, однако как в религиозном и социальном плане, так и в плане морали и символики — это тёмные века: грубость нравов, нетерпимость, бедствия, ригоризм мнений — это не Средние века, а век Людовика XIV и Версаля. Седьмой зал погружает в «дым индустриальной революции», а далее, в восьмом зале, чёрный оказывается в постцифровом сознании, он странным образом психологизируется, получая дополнительные смыслы — от «экранного выключения» до болезненности ностальгии по прошлому. Одна из важных задач проекта — возвращение к диалогу. Разговор о чёрном на языке искусства позволяет выстроить символический полифонический диалог, в котором признанные мастера (Эрик Булатов, Эдуард Штейнберг, Ольга Тобрелутс, Андрей Филиппов, Владимир Немухин, Кирилл Чёлушкин) соединяются с новыми героями (Кирилл Манчунский, Александра Грановская, Алексей Бевза, Катя Никитина, Елена Филаретова). Режим работы: Ежедневно с 11.00 до 20.00 Понедельник - выходной. Вход закрывается за 30 минут до окончания работы Фонда. Касса работает до 19.30