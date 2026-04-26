Бранч с лекцией о вкусах, привычках и неожиданных фактах из истории алкоголя в России: от князей до императоров. Гостей будет ждать велком-игристое или авторская наливка от Зойки, чай/кофе и одно блюдо из меню завтраков на выбор. Ты узнаешь: — как Россия спасла французские дома Шампани от разорения и стала одним из крупнейших их импортёров — почему в Москве шампанское было популярнее, чем в Париже — откуда на самой престижной бутылке в мире герб Российской империи — что на самом деле пили в разные эпохи — от князей до купцов — какие маркетинговые приёмы использовали производители, чтобы продавать алкоголь Поговоришь о различиях между хлебным и виноградным вином, вспомнишь старинные рецепты и обсудишь, почему одни напитки приживались, а другие — нет. А ещё разберёшься, как Москва стала чайной столицей, и узнаешь почти детективную историю появления одного модного «здорового» напитка. Сбор гостей в 12:00, начало лекции в 12:30.